De Ligt verso il recupero: nel mirino la Lazio

Arrivano ottime notizie per la Juventus dall’infermeria: Andrea Pirlo potrà a breve ritrovare in gruppo Matthijs de Ligt , fermo dallo scorso 12 agosto a causa dell’intervento di stabilizzazione della spalla destra.

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, il centrale olandese sta procedendo a grandi passi verso il pieno recupero. Il giovane talento ex Ajax tornerà in campo sicuramente per metà novembre, ma lo staff cercherà di recuperarlo in vista della sfida contro la Lazio in programma il prossimo 7 novembre.

Nel frattempo De Ligt ha ripreso a correre in campo con uno specifico lavoro personalizzato, a ritmi ridotti e graduali. Successivamente passerà alla parte atletica insieme al resto del gruppo, per poi completare il processo di recupero fino ad arrivare alla parte tattica e alle partitelle. Ancora un mese di lavoro e poi Andrea Pirlo potrà avere a disposizione il suo centrale.

OMNISPORT | 08-10-2020 17:00