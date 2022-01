De Maio lascia l'Udinese: ufficiale il suo passaggio al Vicenza

13-01-2022 20:29

Sebastien De Maio saluta la Serie A. Il difensore centrale lascia l’Udinese e si trasferisce al Vicenza in Serie B.

Si tratta di un trasferimento a titolo definitivo per il calciatore francese che ha firmato con i biancorossi fino al giugno del 2024.

Presenza fissa in massima serie dalla stagione 2013-2014, De Maio – a eccezione di una breve parentesi in Belgio all’Anderlecht – ha speso la totalità della sua carriera su suolo italiano.

Diverse le esperienze tricolori per il nativo di Saint-Denis, esattamente come le maglie indossate: Brescia, Celano, Frosinone, Genoa, Bologna e, appunto, Udinese. Con i friulani ha giocato dal gennaio del 2019 collezionando 58 gettoni di presenza in gare ufficiali.

Ad attenderlo, ora, c’è una nuova esperienza al secondo piano del calcio nostrano, vetrina già conosciuta negli anni della sua militanza bresciana. Dal canto suo, l’Udinese non è rimasta a guardare e ha puntellato il reparto con l’ingaggio di Filip Benkovic.

