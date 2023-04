L'ad della Lega spiega: "In cima al calcio europeo, potrebbe vincere lo Scudetto la quarta squadra diversa in quattro anni".

07-04-2023 23:56

L’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo rilancia il calcio italiano, che a breve affronterà con cinque squadre i quarti di finale delle tre coppe europee: “Calcio is back non è solo uno slogan, ma la riprova che il nostro campionato è tornato ai vertici del calcio europeo. Siamo il torneo più affascinante, perché in Italia negli ultimi anni c’è sempre stato avvicindamento nella conquista dello Scudetto; avremo forse il quarto vincitore in quattro campionati”.