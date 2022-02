De Siervo: "Serie A negli Usa durante i Mondiali"

18-02-2022 19:20

La Serie A negli Usa durante i Mondiali? E’ molto più di una semplice idea, come conferma l’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo: “Vogliamo mantenere i nostri giocatori in forma mentre ci promuoviamo in un mercato che consideriamo strategico – ha spiegato all’agnezia Reuters -. Gli impegni sarebbero stati programmati per evitare qualsiasi sovrapposizione con il calendario dei Mondiali”.

“Con circa 85 giocatori che giocano in Italia che potrebbero essere coinvolti nella Coppa del Mondo, la Serie A ne avrebbe altri 570 disponibili per partecipare al torneo statunitense”, ha detto invece l’Head of Competitions della Lega Andrea Butti.

Un torneo Mundialito che potrebbe iniziare a Orlando una settimana dopo l’inizio della Coppa del Mondo e sarebbe strutturato con una fase a gironi seguita dalle partite a eliminazione diretta dai quarti di finale in poi.

