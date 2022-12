De Vrij, l'agente avvisa l'Inter: "Può fare comodo a tante big"

18-12-2022 11:21

Tra i tanti giocatori dell’Inter che andranno a scadenza di contratto nel prossimo giugno c’è anche Stetan De Vrij, per il quale il divorzio dal club nerazzurro dopo cinque stagioni sembra un’eventualità concreta.

Il futuro dell’olandese, reduce dagli zero minuti giocati al Mondiale con la formazione di Van Gaal, è infatti in secondo piano rispetto a quello di Milan Skriniar, anch’egli in scadenza e in trattative aperte con la società per un prolungamento che permetterebbe all’Inter di evitare il sanguinoso svincolo del centrale slovacco.

L’agente di De Vrij, Federico Pastorello, ha aperto alla possibile partenza da Milano del proprio assistito, possibilmente per un altro top club italiano o europeo: “Stefan può fare comodo a tante squadre perché ha grande esperienza e un approccio tattico di alto livello – ha detto Pastorello a Tuttomercatoweb – È anche un ragazzo estremamente intelligente, cosa che non guasta”.

“A fine anno ci saranno tanti top club alla ricerca di un centrale, le opportunità non mancheranno. De Vrij può giocare ovunque, ma le nostre valutazioni riguarderanno non solo l’aspetto contrattuale”