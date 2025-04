De Zerbi: ammutinamento al Marsiglia contro il tecnico, interviene Benatia, il Milan alla finestra

L'allenatore, furioso dopo il ko con il Reims, ha rimproverato duramente la squadra che si è ribellata ai suoi metodi, alterco con l'ex viola Lirola

Polveriera Marsiglia: si fa sempre più infuocata la situazione in Francia per Roberto De Zerbi, che è ormai ai ferri corti con la squadra. In difesa del tecnico è dovuto intervenire l’ex Juve Benatia, ds dell’OM, per difendere l’allenatore ma la situazione è di alta tensione.

Lo sfogo di De Zerbi

Dopo la sorprendente sconfitta contro il Reims (la terza consecutiva in campionato e secondo posto perso in favore del Monaco), De Zerbi ha scaricato tutto sulla squadra, rispondendo alle critiche dei media con un forte rimprovero ai giocatori. Un comportamento non preso bene dagli stessi calciatori dell’OM, che, stando a quanto scrive L’Equipe, ha portato a una sorta di ammutinamento alla ripresa dei lavori in settimana.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ammutinamento della squadra

“Se io non vedo la mia famiglia, sarò lo stesso per voi”, avrebbe detto De Zerbi ai suoi giocatori, aggiungendo un “Volete farmi fallire? E allora falliremo tutti insieme”. In sala mensa, poi, la tensione è continuata, con protagonista l’ex terzino viola Pol Lirola, che De Zerbi ha avuto anche al Sassuolo. Lo spagnolo è stato fortemente criticato dall’allenatore con parole durissime: “Nessuno qui ti voleva la scorsa estate ed è così che ripaghi la mia fiducia?”.

In campo, dopo un’altra accesa discussione con l’allenatore che minacciava un ritiro a tempo indeterminato, i giocatori si sono ribellati e si sono rifiutati di allacciarsi gli scarpini per scendere in campo per allenarsi.

L’intervento di Benatia

E’ intervenuto a quel punto Medhi Benatia che ha svolto il ruolo di mediatore. Il direttore sportivo dell’OM ha provato ad appianare i contrasti tra i giocatori che si lamentavano di essere stati offesi e si rifiutavano di allenarsi, e il loro allenatore di cui ha preso le difese: “Contro questo Reims, con il vostro livello e la squadra schierata, avreste dovuto vincere, anche senza un allenatore a guidarvi”, ha ribattuto l’ex difensore marocchino ai giocatori. Dopo un duro faccia a faccia durato un’ora Benatia è riuscito alla fine a convincere la squadra ad allenarsi senza De Zerbi, che li ha osservati da lontano, senza indirizzarli in alcun modo.

L’OM (terzo ora con 49 punti) ospiterà il Tolosa all’Orange Vélodrome domenica sera (20:45). La situazione resta caldissima e spera sempre di più il Milan, che ha messo gli occhi su De Zerbi, il preferito di Paratici. Lo stesso tecnico ex Brighton già nei mesi scorsi aveva annunciato che il Marsiglia sarebbe stata la sua ultima squadra allenata in Francia.