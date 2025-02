De Zerbi, messaggio alla serie A: non allenerò più in Francia. La rabbia del tecnico e tutti i big in attesa di panchina

Si allunga la lista di top-coach liberi e si preannuncia una vera rivoluzione nella prossima stagione, da Sarri ad Allegri non c'è che da scegliere

Aggiungi un posto a tavola: si inserisce anche De Zerbi tra gli allenatori potenzialmente su piazza in vista della prossima stagione in serie A. Il tecnico del Marsiglia, esacerbato per le polemiche arbitrali, ha annunciato che l’OM sarà la sua ultima squadra francese facendo scattare l’interesse di tanti club italiani.

Francia sull’orlo di una doppia crisi

Scosso da una crisi legata ai diritti tv che potrebbe farlo precipitare in una crisi economica senza precedenti, il calcio francese è sprofondato in un altro caos, quella arbitrale, dopo che il presidente dell’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, sabato scorso, dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Auxerre, si è scagliato contro il campionato francese, definendolo un “campionato di m…” e “una vera corruzione“. Il dirigente spagnolo rischia una sanzione severa ha provocato l’ira del sindacato arbitrale. Anche De Zerbi però ha alzato la voce e si dice pronto a lasciare la Francia.

La polemica del presidente del Marsiglia

Nella partita contro l’Auxerre, l’arbitro non ha assegnato un rigore a Merlin nel primo tempo e ha mostrato un secondo cartellino giallo a Cornelius nel secondo. Longoria ha lasciato furibondo la tribuna presidenziale dirigendosi verso il tunnel degli spogliatoi ed inveendo contro la classe arbitrale. Secondo La Provence, Longoria avrebbe azzardato che, se gli fosse stata offerta, sarebbero andati in Super League anzichè rimanere in Ligue1.

La furia di De Zerbi

Indignato anche il tecnico Roberto De Zerbi che ha sparato a zero: “Spero che il cartellino rosso di Cornelius non sia visto fuori dalla Francia perché dà davvero una brutta immagine del calcio francese. Devo dire che l’arbitro ha condizionato la partita con le sue decisioni. Non era sereno. C’era un rigore solare che non ci è stato concesso. L’espulsione di Cornelius è scandalosa. L’arbitro non è stato all’altezza”. Per poi aggiungere a Téléfoot: “Dopo l’OM non allenerò più in Francia. Se i francesi sono soddisfatti di questo arbitraggio, tanto meglio per loro…”.

Quanti big alla finestra

Che sia a fine stagione o meno non l’ha specificato ma di fatto De Zerbi torna sul mercato anche per la serie A ed è in bella compagnia. Alla finestra, ma pronti a ricevere una telefonata per un progetto stimolante, ci sono due big del calibro di Allegri e Sarri. Non va dimenticata anche l’ipotesi Pioli, che rischia l’esonero in Arabia con l’Al-Nassr attualmente fuori dalla zona Champions.

A contribuire alla rivoluzione anche le recenti dichiarazioni di Conte e Gasperini e le situazioni instabili di Conceicao, Palladino e dello stesso Thiago Motta.