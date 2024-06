De Zerbi dai sogni da big al Marsiglia: i tifosi della Juventus si prendono una rivincita

Dopo essere stato accostato a Liverpool, Bayern Monaco e Barcellona ed aver lasciato il Brighton il tecnico bresciano è vicino a firmare per il club francese

Il Marsiglia sarebbe vicina a ingaggiare Roberto De Zerbi: il tecnico bresciano può finire dunque in Ligue 1 dopo essere stato accostato a diversi top club d’Europa prima del suo addio al Brighton.

Marsiglia, vicino l’ingaggio di De Zerbi

Roberto De Zerbi potrebbe diventare il nuovo tecnico del Marsiglia. L’allenatore bresciano piace a società e tifo soprattutto perché si considera un allievo di Marcelo Bielsa, tecnico che ha lasciato un’ottimo ricordo nell’OM. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Marsiglia ha offerto a De Zerbi un contratto triennale con l’obiettivo di riportare il club in Champions League.

De Zerbi, la chiamata di un top club non è arrivata

De Zerbi potrebbe dunque arrivare in un club sicuramente prestigioso, dalla lunga storia, dal grande blasone e sostenuto da una delle tifoserie più calorose (ma anche impazienti) d’Europa. Quando però per mesi il tuo nome è stato accostato a club come Liverpool, Bayern Monaco e Barcellona – senza citare il Milan, che pure aveva pensato al bresciano qualche mese fa – anche la panchina dell’OM può apparire una diminutio.

De Zerbi al Marsiglia, il web non perdona

E proprio questo aspetto viene sottolineato da alcuni utenti dei social network, soprattutto dai tifosi della Juventus che si erano schierati contro De Zerbi, nella battaglia tra “giochisti” e “resultatisti”. “De Zerbi al Marsiglia, traduzione: nessuna big ha mai pensato a lui e lui è salito salito sull’ultimo treno piuttosto che stare fermo un anno o subentrare a stagione in corso”, scrive velenoso Riccardo su X. “Ma com’è che il più grande allenatore della storia che non viene calcolato da nessuno”, aggiunge Lorenzo. “Ma non doveva allenare il Barcellona o il Bayern Monaco o il Manchester City o i Chicago Bulls 1992 o Dream Team USA?”, ironizza Fracali. “L’OM non è proprio una big, caro De Zerbi”, la chiosa di Maverick.