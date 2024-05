Il Milan chiama De Zerbi: contatto col tecnico, rossoneri pronti a sfidare il Napoli e le big europee

Il club di Cardinale sta provando a gettare le basi di una trattativa col tecnico bresciano: la clausola col Brighton e la concorrenza degli azzurri e del Barcellona gli ostacoli

Anche il Milan su Roberto De Zerbi: dopo la notizia dell’addio al Brighton, il tecnico bresciano è balzato in cima alle preferenze della dirigenza rossonera che lo ha anche contattato per cercare di gettare le basi di una trattativa. Su De Zerbi, però, resta vivo l’interesse del Napoli e di alcune big europee, il Barcellona su tutte.

Contatto tra il Milan e De Zerbi

Contatto Milan–De Zerbi: ne dà notizia SportMediaset, secondo cui il club di Gerry Cardinale avrebbe sentito l’ormai ex allenatore del Brighton per sondare la sua volontà a trasferirsi in rossonero. D’altra parte il Milan aveva già chiacchierato con De Zerbi in passato, quando però la sua permanenza ai “Seagulls” pareva non essere in discussione. I problemi, per il Milan, sono due: la clausola rescissoria ancora in vigore col Brighton e la concorrenza di altri club italiani ed europei.

Milan: De Zerbi e la clausola rescissoria col Brighton

A differenza di quanto filtrato nelle prime ore dopo la separazione dal Brighton, il club inglese non avrebbe rinunciato alla clausola rescissoria sul contratto del suo allenatore, in scadenza nel 2026. Per liberare De Zerbi, dunque, bisogna pagare una cifra ai “Seagulls”, anche se inferiore ai 15 milioni di euro fissati dal contratto ancora in vigore tra il tecnico bresciano e la società inglese. E questo aspetto potrebbe di certo rappresentare un freno per il Milan.

Milan, su De Zerbi anche il Napoli e il Barcellona

L’altro ostacolo è invece rappresentato dalla concorrenza. Anche il Napoli avrebbe contattato telefonicamente De Zerbi, d’altra parte l’allenatore ex Sassuolo è un vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis. Tuttavia è il Barcellona il vero pericolo per il Milan: De Zerbi resta una delle ipotesi preferite dalla dirigenza blaugrana per la prossima stagione. La pista che porta al Bayern Monaco, invece, pare essersi raffreddata nelle ultime ore.