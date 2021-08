De Zerbi comincia bene: Shakhtar batte Genk in Champions

L’avventura di Roberto De Zerbi alla guida dello Shakhtar Donetsk non poteva iniziare nel modo migliore, in campo nazionale e soprattutto europeo. Dopo la prime due vittorie in altrettante gare nel campionato ucraino, la squadra arancionera affronta e batte il Genk nell’andata del terzo turno preliminare di Champions League.

Una vittoria ottenuta con determinazione, ma anche attraverso mille sofferenze. Nel primo tempo, infatti, lo Shakhtar va sotto per via del goal realizzato al 39′ da Onuachu su suggerimento di Ito. Un episodio che sblocca il match, chiudendo così la prima frazione di gioco.

Nella ripresa la squadra di De Zerbi torna in campo più convinta, trovando il pareggio al 63′ con il rigore perfettamente trasformato da Tete. Il pareggio però non basta all’ex tecnico del Sassuolo, che spinge i suoi all’attacco. Gli sforzi ucraini vengono premiati a 9 minuti dalla fine, dal goal di Alan Patrick che vale la vittoria.

Lo Shakhtar si mette dunque in una posizione ideale per la qualificazione al prossimo turno. La squadra di De Zerbi dovrà difendere questo risultato tra le mura amiche, martedì 10 aprile alle 19.30 nella gara di ritorno.

IL TABELLINO

GENK-SHAKHTAR DONETSK 1-2

MARCATORI: 39′ Onuachu (G), 63′ rig. Tete (S), 81′ Alan Patrick (S)

GENK (4-3-1-2): Vandevoordt; Muñoz, Mujaid Sadick, Lucumi, Arteaga; Tresor (67′ Thorstvedt), Heynen, Hrsovsky; Bongonda; Onuachu, Ito. All. van den Brom.

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Trubin; Dodo, Marlon, Vitao, Matvienko (64′ Marlos); Marcos Antonio; Pedrinho, Maycon, Tete (64′ Ismaily), Solomon (46′ Alan Patrick); Traoré. All. De Zerbi.

AMMONITI: Pedrinho, Muñoz, Marlon, Maycon, Thorstvedt

ESPULSI: –

ARBITRO: Sidiropoulos (Grecia)

OMNISPORT | 03-08-2021 22:18