Deborah Compagnoni riappare in pubblico,da sola: tace su Benetton

Nonostante la separazione, Deborah Compagnoni non si sottrarrà ai suoi impegni, a ciò in cui crede fermamente a prescindere dall’epilogo del suo matrimonio con il manager Alessandro Benetton, alla guida della Fondazione Cortina. L’ex campionessa di sci è infatti ambassador di Milano-Cortina 2026 come il campione Alberto Tomba e la Divina Federica Pellegrini.

Le parole di Deborah Compagnoni su Milano-Cortina

“Porterò l’immagine positiva delle nostre Olimpiadi nel mondo”, ha detto a Fabio Fazio, ospite di ‘Che Tempo che fa’. “Le emozioni che non dimenticherò mai sono quelle Olimpiche”, ha aggiunto la Compagnoni, che parlando dei due loghi in lizza per diventare quello ufficiale ha detto di preferire ‘Futura’ a ‘Dado’.

Un ritorno in pubblico non da poco: Milano-Cortina, ad oggi nel pieno della pandemia e della campagna vaccinale per arginarne la terza ondata, è una sfida abnorme ma comunque da perseguire e la volontà di esporsi per una campionessa come Deborah, 50 anni, schiva e riservata fino all’inverosimile nell’era social, è un segnale importante.

Il matrimonio con Alessandro Benetton: il silenzio

Mentre Benetton, in qualità di presidente della Fondazione Cortina, non ha mai ceduto alle difficoltà e ha ribadito l’assoluta praticabilità dell’impresa a fine Mondiali, circa quattro settimane prima della partecipazione di Deborah da Fazio.

Non una parola, naturalmente in nome di quella tutela della privacy così distante dai modelli contemporanei, sull’addio al marito Alessandro. Nulla di confermato o di smentito sul loro legame. In coerenza con quanto è stato il loro matrimonio e la loro vita insieme.

VIRGILIO SPORT | 22-03-2021 11:33