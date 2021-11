Deceuninck: Cattaneo rinnova e punta in alto

16-11-2021 12:43

Serietà, dedizione e il duro lavoro che ha svolto per i suoi compagni di squadra, così come per il costante progresso delle sue prestazioni personali. Queste possono essere in breve le caratteristiche positive di Mattia cattaneo, fresco del rinnovo contrattuale con la Deceuninck – Quick-Step con cui corre già da due anni.

Un rinnovo contrattuale voluto e soprattutto meritato: altri due anni da corridore professionista per centrare tanti obiettivi, sia personali che di squadra.

“Sono super felice e orgoglioso di continuare con la squadra. Il Wolfpack è una realtà unica nel ciclismo, ed è un piacere lavorare per la squadra. Do il mio sostegno al leader in gara, e loro sono stati bravi a darmi le mie opportunità. Penso che sia difficile per le persone capire dall’esterno la squadra e come funziona: quando ci sei dentro è molto meglio di quanto ti possa aspettare. È per questo che sono felice di aiutare il capitano per i giorni difficili nei Grandi Giri e in certe gare, ma so che lavoreranno per me in alcune gare specifiche e mi aiuteranno a cercare di ottenere risultati”.

Impossibile non parlare dell’ultima esperienza vissuta al Tour de France: un’emozione incredibile che spera si possa ripetere… “La mia prima esperienza al Tour de France all’inizio di quest’anno è stata incredibile, oltre che la realizzazione di un grande obiettivo per me. È stata una grande gara in cui sono stato in grado di prendere il 12° posto nella classifica finale e di aiutare Cav e Julian a ottenere vittorie di tappa: è andato meglio di quanto ci si potesse aspettare. Spero di poterla correre ancora nei prossimi due anni e di poter puntare a una top 10”.

E poi ecco il sogno nel cassetto: “Sono orgoglioso dei miei progressi a cronometro. Amo la disciplina e il mio prossimo obiettivo sarà quello di migliorare ancora, e ho fatto lavori specfici con il team e con Specialized: sogno di diventare uno dei migliori cronoman del mondo. Sarà super difficile, ma sono arrivato 5° e 8° nelle cronometro al Tour de France e penso che sia possibile migliorare, diventando uno dei primi 5 corridori al mondo. Mi piacerebbe indossare la maglia di Campione Italiano, ma è un po’ difficile perché il numero 1 è il migliore al mondo! Ma cercherò sicuramente di colmare il divario da Ganna”.

Non poteva mancare infine un commento di Patrick Lefevere, CEO di Deceuninck – Quick-Step che ne traccia un profilo entusiastico: È una grande cosa avere Mattia con noi per i prossimi due anni. È un ragazzo incredibilmente talentuoso ma umile, capace di lavorare tutto il giorno per i suoi compagni di squadra. Abbiamo anche visto le sue qualità individuali, con alcune belle prestazioni in salita, soprattutto al Tour de France, e vediamo che sta migliorando continuamente come corridore a cronometro. Quindi abbiamo diversi obiettivi e non vediamo l’ora di lavorare con lui per altri due anni”.

