Del Genio: ecco il più grande errore di mercato del Napoli

In un momento di difficoltà per il Napoli, che rischia seriamente l’eliminazione dall’Europa League, è normale che spuntino fuori dei rimpianti rispetto a quello che poteva essere fatto in fase di mercato. Le linee per la prossima stagione sono state già tracciate con alcuni giocatori in uscita e tanti che hanno richieste (c’è la fila per Insigne ad esempio) ma con un pizzico di malinconia c’è anche da dare uno sguardo al passato.

Colombiano goleador – Parlando a Radio Kiss Kiss il noto giornalista partenopeo Paolo Del Genio ha riaperto una vecchia ferita, un grosso rimpianto per molti tifosi partenopei: “Non abbiamo un giocatore con le caratteristiche di Duvan Zapata, che gli butti palla e se la porta via. Non abbiamo giocatori da strappi, non abbiamo chi ti porta via palla per 30 metri con la forza fisica. Sono tutti bravi i nostri nel sistema, per il gioco di Ancelotti la gara di ieri ci ha detto che bisognerà fare dei cambi”.

Paragoni scomodi – Altra nota dolente all’ombra del Vesuvio è la differenza con lo scorso campionato, dove in panchina c’era Maurizio Sarri e durante la quale si è lottato fino alla fine con la Juventus per la conquista dello scudetto. A tal proposito Del Genio ha spiegato che probabilmente lo stesso Sarri era conscio che sarebbe stato molto complicato ripetere un exploit del genere e per questo motivo avrebbe preferito lasciare Napoli per andare al Chelsea. Indubbiamente però per la prossima stagione da Ancelotti sarà lecito aspettarsi qualcosina di più.

SPORTEVAI | 13-04-2019 11:15