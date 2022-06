Del Piero: "I ritorni di Lukaku e Pogba? Possono restituire lustro alla Serie A"

19-06-2022 19:51

In un intervista rilasciata a ESPN, Alessandro Del Piero ha parlato a tutto tondo del calcio italiano, dai movimenti di mercato attualmente in corso tra le “big” alla crisi in sé di Nazionale e squadre di club: “Io sono convinto che il ritorno di campioni come Romelu Lukaku all’Inter e Paul Pogba alla Juventus, non possono che accrescere la qualità e far bene a tutto il movimento”.

Movimento che, tuttavia, appare ormai da anni lacerato dal progressivo calo di competitività… “E’ così – ha argomentato ‘Pinturicchio’ -: è successo sia nelle competizioni internazionale riservate ai club che per gli Azzurri, esclusi per ben due volte di fila dai Mondiali. Rialzarsi, però, si può, e la vittoria della Roma in Conference League control il Feyenoord dev’essere presa da esempio”.