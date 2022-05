Delirio Milan ma Leao spiazza tutti: parte la missione rinnovo

23-05-2022 08:24

Il Milan sta festeggiando (alla grande) il suo 19° Scudetto. Una gioia incontenibile per un traguardo speciale. I festeggiamenti dureranno ancora a lungo ma, poi, bisognerà pensare al futuro e, in particolare, a Rafael Leao.

Scudetto Milan, l’importanza di Leao

Se il Milan ha vinto lo Scudetto, lo deve molto a Rafael Leao. Il portoghese, soprattutto nella seconda parte della stagione, è stato letteralmente devastante. Anche nella decisiva partita con il Sassuolo, Leao ha brillato con tre assist straordinari. La sua stagione è stata speciale con ben 14 gol segnati (suo massimo in carriera). Un giocatore eccezionale, l’arma in più di Stefano Pioli.

La crescita dell’ex Lille è stata impressionante. Il finale di stagione da incorniciare. Lo confermano le statistiche con l’attaccante rossonero che ha partecipato ad almeno una rete nelle ultime sei partite di campionato: tre gol e cinque assist totali. Numeri da fuoriclasse assoluto per un ragazzo che, il prossimo 10 giugno, compirà 23 anni.

Milan in ansia, le parole di Leao

Decisivo in campo e, quindi, preziosissimo. Nel post match della gara vinta sul campo del Sassuolo, il portoghese è stato un po’ sibillino sul suo futuro, non confermando, in maniera perentoria, la sua permanenza in rossonero: “Sto bene a Milano, al Milan, la città è davvero fantastica. Quando sono arrivato avevo 19 anni e tutti dallo staff ai dirigenti mi hanno sempre dato fiducia. Vediamo cosa succede“, le sue parole a Dazn.

Il Milan non ha nessuna intenzione di privarsi di Rafael Leao (votato miglior giocatore della Serie A 2021/22), ovvero del suo giocatore di maggior talento (e dalla giovanissima età). Forte di un contratto garantito sino al giugno del 2024, il Diavolo sta già lavorando per prolungarlo (con tanto di adeguamento di ingaggio). Al momento la prima proposta di prolungamento del contratto in essere non sarebbe andata a buon fine ma, per il Milan, Rafael Leao è il presente e il futuro della squadra.

Leao, tanti top club sulle sue tracce

Il vero problema è che sono sempre più i top club che si stanno accorgendo del talento cristallino dell’ex Lille. Attenzione, in particolare, al Real Madrid di Carlo Ancelotti che, perso Kylian Mbappé, potrebbe decidere di fare un grosso investimento sul, portoghese del Diavolo. Attenzione anche ai club inglesi, in grado di mettere sul piatto proposte monster. Il Manchester City e il Manchester United potrebbero farsi avanti presto.

