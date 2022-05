PSG, Mbappe: "Capisco la delusione del Real, ma qui è casa mia"

22-05-2022 18:59

L’attaccante francese del PSG Kylian Mbappe, che ha preso la decisione di rimanere in Francia ricoperto d’oro rifiutando di fatto il Real Madrid, ha parlato di questa decisione tramite una lettera pubblicata sui propri canali social e ripresa anche dal sito ufficiale del PSG.

Vi proponiamo lo stralcio riguardante le scuse al Real:

“Sono fiducioso di poter continuare a migliorare all’interno di un club che ha dei mezzi per raggiungere i suoi obiettivi. Voglio dire grazie al presidente Al Khelaifi per la fiducia nei miei confronti, oltre a tutti i tifosi del PSG sparsi in tutto il mondo per le loro manifestazioni d’affetto. Vorrei dire grazie anche al Real Madrid e al suo presidente, Florentino Perez. Capisco bene il privilegio di essere stato cercato da un club così prestigioso: non ho dubbi sulla loro delusione, sarò il loro primo tifoso nella finale di Champions che si terrà a Parigi, casa mia”.

