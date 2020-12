Delusione Juve, tifosi stupiti votano il peggiore in campo

Prestazione deludente per la Juventus, che non riesce a battere l‘Atalanta allo Stadium. Tra incredibili errori sotto porta, un rigore fallito e le solite distrazioni difensive, la squadra di Pirlo ripiomba nell’incubo. E la vetta della classifica rischia di allontanarsi ancora.

Lo sciagurato Alvaro

Sin dai primi minuti non sembra serata per Alvaro Morata, che riesce nell’impresa di mancare un gol clamoroso a porta vuota tentando un improbabile colpo di tacco. “Non ci credo, è ubriaco”, si scatena un tifoso su Twitter. “Ma chi lo ha addestrato, Topo Gigio?“, chiede un altro. “Scusa Alvaro, giusto per capire: ma cosa volevi fare?”, è una domanda destinata a rimanere drammaticamente senza risposta. Mentre un tifoso preoccupato sottolinea dopo gli errori nel secondo tempo: “Non segnare questi gol può esser micidiale”.

Chiesa croce e delizia

Chi sembra invece in stato di grazia è Chiesa. “Avrà toccato, forse, 4 palloni in tutto il primo tempo. Uno l’ha trasformato in oro”, sottolinea Simone. Sergio invece fa una considerazione filosofica: “Ieri Chiesa disabile e Morata e Ronaldo fenomeni. Oggi Morata e Ronaldo disabili e Chiesa fenomeno”. Nella ripresa fiocca qualche critica, da parte soprattutto dei tifosi di altre squadre ‘infiltrati’: “Chiesa che cerca di segnare col portiere mezzo svenuto a terra, davanti a lui. Vergognosamente stile Juve“, sentenzia Valerio. “Ma che rigore è?”, chiedono invece in molti dopo il penalty concesso da Doveri.

Ronaldo stecca

Un rigore calciato malamente da Ronaldo, che già nel primo tempo aveva sprecato un’occasione favorevolissima. “Cristiano deve capire che neanche un ragazzo di vent’anni riesce a giocarle tutte”, osserva Luca su Twitter. “Spiace sottolinearlo ma oggi è inguardabile”, è la constatazione di una tifosissima bianconera. E Calogero a un certo punto chiede a Pirlo: “Ma è vietato sostituirlo anche quando è così?”. Rosa è caustica: “Stasera più che altro sembrava Rolando, quello di Aldo, Giovanni e Giacomo“.

