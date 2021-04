Demiral guarito dal Covid-19: a disposizione per Juventus-Napoli

Finalmente una buona notizia per Andrea Pirlo che, a ventiquattro ore da Juventus-Napoli, recupera Merih Demiral. Il difensore turco infatti è guarito dal Covid-19.

Risultato positivo in Nazionale durante la pausa di fine marzo, come annunciato dalla società bianconera, Demiral è risultato negativo a due tamponi e, come prevede il protocollo, non è più sottoposto a regime di isolamento.

Il difensore turco quindi mercoledì mattina raggiungerà i compagni in ritiro e contro il Napoli si accomoderà in panchina. Demiral, peraltro, prima di contrarre il virus era reduce da un problema muscolare che lo aveva già tenuto lontano dai campi per una ventina di giorni.

Restano positivi e dunque indisponibili per Juventus-Napoli invece sia Leonardo Bonucci sia Federico Bernardeschi, entrambi coinvolti nel focolaio scoppiato in Nazionale tra le gare contro Bulgaria e Lituania.

OMNISPORT | 06-04-2021 19:04