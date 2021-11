Derby: Calhanoglu nella bufera, post con due maglie scatena i tifosi

07-11-2021 08:30

In poco più di 1600 hanno messo un like al suo post ma circa 8000 follower hanno tempestato di insulti e offese Hakan Calhanoglu alla vigilia del derby di stasera a San Siro. Il turco dovrebbe giocare dal 1′, secondo le intenzioni di Simone Inzaghi, e sarebbe la sua prima gara contro la sua ex squadra, lasciata malamente in estate quando ha preferito andar via a parametro zero dai cugini dell’Inter anziché accettare le proposte di rinnovo del Milan. Per lui già si prevedeva un’accoglienza particolare da parte della tifoseria rossonera ma il post pubblicato dal giocatore ha infiammato ulteriormente gli animi.

Calhanoglu posta fotomontaggio con le due maglie di Milan e Inter

Nel tentativo evidentemente di voler stemperare gli animi e invocare una sorta di “pace” all’insegna della sportività, Calhanoglu ha postato su Instagram un fotomontaggio (graficamente molto curato e d’impatto) che lo ritrae accanto al Meazza e al Duomo di Milano con le maglie di Inter e Milan e in basso due sue foto in azione con le due diverse divise ma l’effetto non è stato quello sperato.

I tifosi attaccano Calhanoglu: Vergognati

Fioccano migliaia di reazioni e quasi tutte dello stesso tenore. Al netto delle minacce, delle volgarità e delle gravi offese si legge: “Non ti vergogni?” o anche: “perché hai fatto questa cosa spiegamelo hakan” oppure: “In una sola foto si puó vedere che mercenario sei” e poi: “Eccolo qui il clown, leva quelle foto con la maglia rossonera” e ancora: “Cosa metti foto ancora con la maglia del Milan, se hai avuto l’onore di indossare questa maglia devi solo ringraziare Dio… infame e ingrato!!”. C’è chi scrive: “Ti manca solo la maglia del circo Orfei” e infine: “Non so cosa avesse in mente Calhanoglu, ma sta roba non fa né piacere ai tifosi interisti né ai tifosi milanisti”.

