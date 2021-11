Serie A 2021-2022, Milan-Inter: le probabili formazioni

06-11-2021 11:15

La 12ª giornata di Serie A si chiude col derby della Madonnina. Milan e Inter si sfidano in un match d’alta classifica come ai vecchi tempi, quando il derby significava Scudetto. L’Inter è la squadra contro cui il Milan ha subito più gol in Serie A (246 reti incassate in 174 sfide); in più, i rossoneri hanno perso 67 match contro i nerazzurri in campionato: contro nessun’altra squadra contano più sconfitte nel torneo (al pari della Juventus).

Milan primo in classifica alla pari del Napoli: sono 31 i punti in 11 giornate guadagnati da Pioli, che ha lasciato per strada i due contro la Juventus. Inter attardata di 7 punti, anche lei costretta al pareggio da Madama ma che non perde da 3 partite di fila in Serie A (il 3-1 contro la Lazio).

Inter con la formazione titolare. Dzeko-Lautaro coppia d’attacco, ci sarà il turco Calhanoglu in mezzo grande ex della partita assieme a Barella e Brozovic. Per il Milan ancora Tatarusanu in porta, Kalulu al posto di Theo Hernandez squalificato. Kessié e Tonali in mediana, dal primo minuto dovrebbe esserci Ibra.

Milan-Inter, le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Calabria; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi

