Derby di Madrid, Ancelotti: "C'è tanta rivalità, Benzema da valutare"

10-12-2021 12:45

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla Vigilia del derby di Madrid contro l’Atletico del Cholo Diego Pablo Simeone. Questo sarà il 169° incontro tra Real Madrid e Atlético Madrid nella Liga (89 vittorie per i Blancos e 39 per i Colchoneros) – è il secondo derby regionale più giocato di sempre nella competizione dopo il derby catalano (173 gare – 101 vittorie per il Barcellona e 34 per l’Espanyol).

Ecco le parole di Ancelotti:

“Penso che sarà una partita equilibrata. Ci sono aspetti importanti da tenere in considerazione, come ad esempio i calci piazzati. Loro si difendono molto bene, dobbiamo prepararci ed essere furbi. La squadra sta facendo bene. Abbiamo pochi giorni per valutare Benzema, che oggi si è allenato individualmente. Casemiro sta bene, gli altri sono pronti. Oggi (ieri, ndr) c’era gente un po’ stanca, ma è normale dopo aver giocato una partita due giorni fa. Ora faremo un lavoro tattico e sabato una preparazione leggera per la partita. C’è tanta rivalità. L’Atlético vuole battere il Real e il Real vuole battere l’Atlético. Courtois ha fatto una grande partita contro il Siviglia, lo stesso Militao. Alaba sta avendo una grande continuità, così come Mendy. Ognuno si distingue per quello che fa con la palla, ma anche senza palla lavoriamo benissimo. Questo aiuta la squadra a non subire gol. Rodrygo e Vinicius fanno un grande lavoro difensivo”.

