Derby, il giallo dello sputo: Rischia anche Inzaghi, bufera sul web

08-02-2022 08:29

Continua a far rumore il giallo del presunto sputo a Theo Hernandez da parte di Lautaro Martinez nel derby. Il video che circola da ieri in rete fa discutere ma fino a ieri sera non ci sono stati segnali di acquisizione del filmato da parte della Procura. L’argentino rischia, però, la squalifica per gli insulti a Hernandez. Decisive eventuali segnalazioni degli ispettori, da verificare anche le posizioni di Bastoni e Inzaghi.

Lautaro nega lo sputo, Bastoni e Inzaghi hanno detto qualcosa a Theo?

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante argentino, interrogato sull’episodio, ha assicurato di non aver fatto nulla: “da Appiano sottolineano con forza come il giocatore stesse parlando in maniera concitata nel momento incriminato: difficile, pur volendo, combinare in maniera così rapida parole e sputo“.

Tuttavia, l’apprensione in casa nerazzurra è centrata sui possibili insulti all’avversario appena espulso. Se gli ispettori hanno sentito e hanno segnalato all’arbitro, Guida avrà scritto qualcosa nel referto, cosa che potrebbe portare Lautaro verso una squalifica. Da verificare anche le posizioni dell’allenatore e di Bastoni, molto agitati nel post partita e anche loro a rischio segnalazione.

I tifosi sui social si spaccano sul caso-Lautaro

Fioccano le reazioni sui social: “è vero, gli interisti possono fare quello vogliono: invitare i campo quello che non hanno il permesso, sputare e insultare. E tutti zitti, vengono aiutati da sempre” o anche: “Voler indagare e non voler indagare. Con certe società (la solita impunita) la vista cala e non si vuole vedere nulla, con altre c’è accanimento”.:

Il web è un fiume in piena: “Il giallo dello sputo esiste solo nelle teste di chi dovrebbe fare il giornalista e invece scrive o commenta con la sciarpetta al collo” o anche: “Ma figurati se gli ispettori faranno qualcosa contro un giocatore della cinese di Milano!! Se era uno della Juventus a quest’ora c’erano i carri armati davanti alla Continassa”

C’è chi osserva: “Però Theo che ha iniziato non avrà nulla? Oltre ovviamente alla squalifica da scontare, ma vabbe non mi meraviglio di niente” o anche: “Ormai con il precedente di Bonucci ormai chiunque si sente legittimato a fare qualsiasi cosa. Multina e via” e poi: “5/10mila euro di multa saranno più che sufficienti”

Infine la chiosa: ” giocatori dell’Inter non possono essere squalificati prima di un big-match. Lo dice il regolamento. Ricordate l’indegna gazzarra in Lazio-Inter? Non fu squalificato nessun interista perché la partita successiva era Inter-Juve”.

