Derby dei veleni, spunta video con sputo: i tifosi chiedono squalifica

Inter-Milan non finisce mai. Si è partiti con le polemiche sull’arbitraggio di Guida per il gol convalidato a Giroud nonostante il contatto sospetto con Sanchez e con i lamenti di Inzaghi, poi è spuntato un video con Tonali che allontana a brutto muso Dumfries con toni minacciosi ma ora si è arrivati ad una nuova polemica, ancor più pesante. Sta girando sul web un altro filmato in cui si vede che a fine partita Lautaro si abbassa verso il tunnel degli spogliatoi dove era appena sceso Theo Hernandez e fa un gesto che sembra uno sputo. Sui social divampa la polemica, i tifosi del Milan chiedono la squalifica dell’argentino.

I tifosi del Milan attaccano Lautaro per il presunto sputo

Il web ribolle: “Lautaro sputa…ma non vedo indignarsi nessuno” o anche: “Lautaro è matto per questo non lo escludo” oppure: “Dumfries e Lautaro sono l’emblema dell’antisportività. Sia con la Lazio che col Milan hanno creato situazioni di rissa e violenza” e ancora: “Caro Martinez, la prossima volta sputa in cielo così ti torna in faccia”

C’è chi scrive: “gli Interisti esaltano il presunto sputo di Lautaro, penso sia molto peggio” e ancora: “Vergognoso che si sputi su qualcuno, oltretutto in tempi di Covid. Chiedo una squalifica DEFINITIVA dal campionato di Serie A per Lautaro Martinez. Per un calcio più pulito” e poi: “se magari lautaro avesse la mira lo avrebbe centrato” e ancora” “Lautaro gli sputa da sopra a metri di altezza perchè finchè lo aveva di fronte stava molto calmo”

Un tifoso nota: “Se lo sputo fosse partito da Ibra, e non da Lautaro,avrebbero pianto a reti unificate” e poi: “Comunque Lautaro non lo squalificheranno, la prova tv non è abbastanza chiara per avere la certezza del gesto”.

I tifosi dell’Inter non accettano la crocifissione di Lautaro

Sul fronte nerazzurro i commenti sono di diversa natura. Quasi tutti fanno notare che il gesto non è chiaro: “Qualora dovesse aver fatto quello di cui l’accusano, direi che 10000 di multa vadano bene, no? Bonucci docet” e ancora: “Se avesse sputato sarei stato in primo a condannare il gesto e chiedere squalifica per Lautaro, ma qua si sta parlando del nulla” e infine. “Per tutti i tifosi del Milan che attaccano Lautaro per lo sputo, si dovrebbero solo vergognare e stare zitti, per quello che hanno fatto i loro amici della curva, hanno menato i tifosi dell’Inter, tra cui bambini e donne, hanno buttato qualsiasi cosa e sputato”.

