"Come Gattuso": il video del rossonero fa impazzire i milanisti

Con la sua doppietta che ha ribaltato l’Inter, Olivier Giroud s’è preso il ruolo di eroe del derby tra i tifosi del Milan. Tuttavia c’è anche un altro giocatore rossonero che, nelle ore successive alla gara, ha ricevuto una valanga di elogi da parte dei tifosi del Diavolo sui social network.

Parliamo di Sandro Tonali, trasformato in idolo assoluto dai tifosi milanisti non soltanto per l’ennesima ottima prestazione in mezzo al campo. Tonali, infatti, s’è reso protagonista di un siparietto con l’interista Dumfries che ha fatto impazzire i supporter rossoneri.

Il video di Tonali che difende Hernandez

La scena, ripresa da Dazn e rilanciata sul web da diverse pagine di tifosi, vede Dumfries che tenta di far rialzare Theo Hernandez da terra: siamo nei minuti finali della partita, l’Inter perde 2-1, e dietro al gesto di fair play dell’olandese c’è anche la voglia di riprendere la gara nel più breve tempo possibile.

Hernandez fa segno di aver bisogno ancora di un po’ di tempo, Dumfries si spazientisce ed è a quel punto che entra in scena Tonali. Il centrocampista è prima piuttosto calmo ed invita Dumfries ad allontanarsi per tirare su lui stesso Hernandez. L’interista però non si allontana e allora Tonali si trasforma: si mette faccia a faccia con l’olandese, ringhia e lo invita ad andare via. “È un mio compagno, ci penso io!”, urla Tonali che alla fine riesce nel suo intento.

Il paragone con Gattuso

La grinta e la decisione del centrocampista nel difendere il compagno di squadra hanno fatto impazzire i milanisti: immediato il confronto con l’ex rossonero Rino Gattuso, che di scene come quella di Tonali era un protagonista abituale.

“La maglia numero 8 ha finalmente trovato il suo degno erede”, scrive su Twitter Antonio ricordando che Tonali porta proprio lo stesso numero di Gattuso. “Erano anni che non si vedeva tutta questa personalità! Ed è un 2000. Sei già nei nostri cuori Sandrino!!! La 8 non avrebbe potuto avere interprete migliore!”, aggiunge Marcello.

Mariano guarda già oltre: “È assolutamente presto per dirlo, ma lo dico lo stesso: questo ragazzo sarà capitano del Milan, non so se il prossimo, ma di sicuro lo sarà”. Herzoa incorona l’ex Brescia: “A livello tattico e carisma è il capitano della squadra di fatto”. “Mamma mia Sandro Tonali cuore rossonero vero è da brividi”, chiude Ciccio.

