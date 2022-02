Inter-Milan, tensione a fine gara: Theo Hernandez nel mirino

06-02-2022 14:00

Il Milan ha vinto un derby pesantissimo contro l’Inter. Dopo un primo tempo dominato dai nerazzurri infatti, si prospettava un successo per la squadra di Simone Inzaghi e un allungo decisivo sui rossoneri, che in caso di sconfitta sarebbero sprofondati a -7 e potenzialmente a -10, visto che la capolista ha una partita da recuperare in campionato, quella contro l’Udinese.

Milan, unica pecca Theo Hernandez

Nel secondo tempo invece è cambiato tutto, dal nulla. Giroud ha ribaltato il match con una doppietta nel giro di 3′, facendo esplodere di gioia il popolo rossonero che adesso è tornato a credere nello scudetto. Un match perfetto per la squadra di Pioli, rovinato se così possiamo dire solo per l’espulsione nel finale di Theo Hernandez.

Inter-Milan, Theo e la gomitata a Barella

Theo Hernandez, uno dei leader del Milan, ha come al solito corso tanto sulla fascia e si è sacrificato molto in fase difensiva. L’esterno francese è apparso però visibilmente nervoso a fine partita e l’intervento da dietro su Dumfries è costato caro: cartellino rosso diretto, il 24enne salterà il prossimo match contro la Sampdoria. Theo Hernandez aveva già rischiato nel primo tempo, dopo una gomitata a Barella.

Il centrocampista azzurro non l’ha presa bene, protestando in maniera vibrante nei confronti dell’arbitro Guida: “Mi ha colpito con il gomito” ha urlato l’ex Cagliari all’arbitro, rincarando poi la dose con il quarto uomo: “Come fai a non vedere?”. Una sciocchezza per Theo Hernandez, che ha rischiato di lasciare i suoi in dieci per più di metà partita.

Inter-Milan, finale infuocato

Alla fine Hernandez ha lasciato i suoi compagni in dieci solo a 1′ dalla fine. Espulsione che non ha inciso, vittoria per il Milan e sui social anche il francese ha festeggiato scrivendo: “Milano è rossonera”. Il francese ha comunque riscaldato gli animi al termine della sfida di San Siro. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Dumfries e Bastoni non hanno preso bene l’intervento pericoloso dell’esterno rossonero. L’olandese, addirittura, ha provato a farsi giustizia da solo tornando in campo dopo il triplice fischio. Fortunatamente non è accaduto nulla, ma sicuramente resta la sciocchezza di Theo Hernandez.

Si tratta della seconda espulsione in stagione per l’ex Real Madrid, già cacciato anzitempo negli spogliatoi contro la Roma per un doppio giallo. E adesso rischia non solo di saltare la Sampdoria, ma anche una squalifica.

OMNISPORT