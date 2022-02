Moviola di Inter-Milan, era fallo l'intervento di Giroud su Sanchez?

06-02-2022 08:35

Era il quinto derby quello di ieri per l’arbitro napoletano Guida. Il bilancio era di 1 vittoria per il Milan (ai supplementari in Coppa Italia), 1 pareggio e 2 sconfitte per i rossoneri. L’ultimo precedente era il 17 marzo 2019, con l’Inter che di Spalletti vinse 3-2 contro il Milan grazie alle reti di Vecino, De Vrij e Lautaro Martinez. Per i rossoneri reti di Bakayoko e Musacchio ma difficilmente le tifoserie delle due squadre dimenticheranno il match di ieri. La chiave del match, vinto per 2-1 in rimonta dal Milan, sta nel gol del momentaneo pareggio rossonero che per l’Inter era da annullare.

Sotto accusa il presunto fallo di Giroud su Sanchez

Succede tutto al 29′ della ripresa, con l’Inter avanti per 1-0. Olivier Giroud in avvio di azione ha contrastato duramente Alexis Sanchez rubandogli il pallone e probabilmente dandogli un pestone. Secondo alcuni (compreso il tecnico nerazzurro Inzaghi) si sarebbe trattato di fallo. Guida ha lasciato proseguire e il Var non è intervenuto. I motivi li spiega Luca Marelli.

Per Marelli non è un chiaro ed evidente errore di Guida

L’ex arbitro comasco a Dazn interviene per chiarire: “È un episodio valutativo. Non si tratta di chiaro ed evidente errore, e viene confermata la decisione presa sul campo, ovvero quella di non fischiare”. In pratica il Var non può intervenire proprio perché la valutazione dell’episodio spetta al direttore di gara sul campo.

Guida ha arbitrato bene il derby

Un po’ tutti sono d’accordo nel giudicare positiva la prova di Guida. Manca qualche ammonizione (Theo su Barella per gomito largo al 42’ e Bennacer sempre su Barella al 18’ s.t.) ma ci sta l’espulsione di Theo, così come il gol di Dumfries è da annullare perché Perisic crossa da posizione di fuorigioco (9’ p.t.) mentre il tiro di Leao colpisce la parte alta del braccio attaccato al corpo di Bastoni al 20’ p.t.

I tifosi perplessi sui social per la direzione di Guida

Fioccano le reazioni sui social: “credo che la chiave sia tutta nella tanto decantata uniformità di giudizio. Se fischi dieci falli su Diaz molto meno evidenti, non puoi non fischiare quello su Sanchez travolto da Giroud che si disinteressa della palla. Episodio decisivo che ha condizionato la partita” o anche: “E la gomitata di Theo a Barella? E Felix preso per il collo? La gomitata di Dzeko della scorsa giornata con tanto di procurata ferita? Mi aspetto tutte queste puntualizzazioni”. Infine il commento di un interista deluso: “Non ha nessun senso piangere per l’arbitro o per falli. l’Inter ha perso perché non ha saputo gestirla e perché non è stata cinica. Il Milan ha vinto perché voleva farlo nonostante la netta inferiorità tecnica”.

