02-10-2022 17:41

Il Manchester City domina nel derby, dimostrando ancora una volta tutta la sua superiorità. I ragazzi di Guardiola hanno battuto lo United 6-3, concedendo due gol a Martial nel finale dopo un match chiuso anzitempo.

Tripletta del solito Haaland, tre gol anche per Foden. Cristiano Ronaldo non è sceso in campo.