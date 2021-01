Destro show a Crotone: Genoa a +6 sulla terzultima

Il modo migliore per andarsene dalla zona calda della classifica è vincere gli scontri diretti. Insegna il Genoa, rivitalizzato ancora una volta dalla cura di Davide Ballardini. Dopo Spezia, Bologna e Cagliari, i liguri stendono anche il Crotone per 0-3. E il protagonista ha un nome e un cognome: Mattia Destro, protagonista indiscusso nel match dello Scida.

In coppia con Schomurodov, l’attaccante ex Bologna e Roma continua a brillare. Il goal del vantaggio arriva dopo 24 minuti e rompe l’equilibrio in una gara tutt’altro che squilibrata. Con una differenza: l’esperienza. Quella che porta gli uomini Ballardini a gestire meglio la situazione, anche dal punto di vista difensivo.

In attacco, invece, arrivano le giocate giuste. Come quella di Czyborra, al primo goal in Serie A con un mancino al volo su suggerimento di Zappacosta. Quinto per quinto. Per il resto, c’è Mattia Destro. Goal dello 0-3 e partita in ghiaccio dopo 50 minuti.

Il Crotone ci prova, ma il Genoa è forte di un vantaggio incolmabile per gli uomini di Stroppa. Che rimangono in fondo, all’ultimo posto. Mentre il Genoa vola a 21 punti, +6 sul Torino terzultimo. La cura Ballardini funziona ancora.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

CROTONE-GENOA 0-3

Marcatori: 24 e 50′ Destro, 29′ Czyborra

CROTONE (3-5-2): Cordaz 6; Magallan 5 (69′ Djidji 6), Marrone 5, Golemic 5; Pedro Pereira 5 (46′ Rispoli 5.5), Messias 5.5, Zanellato 5 (69′ Henrique 5.5), Benali 5.5, Reca 5.5; Di Carmine 5 (56′ Rivière 5.5), Simy 5.5.

GENOA (3-5-2): Perin 6.5; Masiello 6.5, Radovanovic 6.5, Criscito 6.5; Zappacosta 7 (71′ Ghiglione 6), Strootman 6.5 (74′ Behrami 6), Badelj 6.5, Zajc 6.5 (61′ Melegoni 6), Czyborra 7; Shomurodov 6.5 (61′ Pjaca 6.5), Destro 8 (71′ Pandev 6).

Arbitro: Giacomelli

Ammoniti: Strootman, Messias, Henrique, Reca

Espulsi: –

OMNISPORT | 31-01-2021 17:23