Deulofeu, l'agente fa l'occhiolino al Napoli

24-05-2022 22:09

Le strade di Deulofeu e dell’Udinese stanno per separarsi: l’agente del giocatore, Albert Botines, a Radio Marte ha confermato l’addio dell’esterno catalano in estate. “Lascerà l’Udinese durante questa finestra di mercato. Dall’inizio della stagione c’è l’accordo con l’Udinese che porterebbe alla sua cessione”.

Deulofeu, tra i giocatori più brillanti in Serie A in questa stagione, è stato accostato anche al Napoli: “Non mi piace parlare di club in maniera esplicita. È una grande piazza e sarebbe sicuramente gradita. Continuo a pensare che sia una grande opzione. Il mercato si inizia a muovere e diversi club chiedono diverse informazioni”.