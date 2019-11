Deulofeu si offre al Milan

Gerard Deulofeu sogna un ritorno al Milan. L'agente dell'attaccante del Watford, Albert Botines, a Tuttosport ha parlato così su un futuro in rossonero del suo assistito: "Un giorno potrebbe tornare, bisognerà vedere come si evolveranno le cose. I tifosi rossoneri gli scrivono sui social: vogliono un suo ritorno a Milano. A Gerard piace la Serie A e il calcio italiano: non escludo che nel futuro qualcosa possa succedere".

Deulofeu militò nel Diavolo per sei mesi, da gennaio a giugno 2017, e si trovò molto bene a Milanello: il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Il club rossonero deve meditare le prossime mosse di mercato e potrebbe farci un pensiero, anche se nel ruolo ha già Suso, Castillejo e Rebic: uno di questi tre potrebbe però partire nella sessione invernale.

SPORTAL.IT | 15-11-2019 11:39