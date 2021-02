Di Francesco, elogio alla Lazio: "Difficile affrontarla"

Tre mesi senza vittorie hanno fatto sprofondare il Cagliari in zona retrocessione.

Il calendario non aiuta i sardi attesi nelle prossime due partite da Lazio e Atalanta.

Eusebio Di Francesco elogia i biancocelesti, ma sa che fare punti è obbligatorio: “Affrontiamo una squadra forte, con giocatori importanti che si conoscono bene e un allenatore bravo che ha dato continuità al progetto tecnico. Attaccano la porta spesso con quattro-cinque uomini, non è semplice affrontarli perché hanno una serie di alternative”.

Si parla poi della partita dell’Olimpico e delle scelte di formazione tra nuovi acquisti e nuove scelte tattiche: “Radja è un giocatore di spessore che può fare il play. È un ruolo delicato, richiede fare le due fasi in una certa maniera, con fisicità, corsa, posizionamento a livello tattico, ma Radja c’ha già giocato. I nuovi? Rugani potrebbe giocare dall’inizio, Asamoah me l’aspettavo più in difficoltà, invece mi è piaciuto come si è allenato, a partita in corso potrei utilizzarlo per far valere la sua esperienza e qualità”.

06-02-2021