Di Francesco se la prende con le Nazionali

Affrontare la Juventus dopo una sosta per gli impegni delle Nazionali potrebbe essere un vantaggio, visti i tanti convocati nella rosa dei bianconeri.

Non così per il Cagliari, che come i campioni d’Italia ha visto partire tanti giocatori e che a poche ore dalla sfida ha anzi perso due colonne come Diego Godin e Nahitan Nandez.

Eusebio Di Francesco non ha nascosto il proprio disappunto in conferenza stampa: “Preparare la partita in dodici ore, con giocatori che non sappiamo in che condizioni arrivino, condiziona sicuramente il tutto. Ritengo non condivisibili le partite delle Nazionali in questo momento. Questo ci dà rabbia, ma anche la determinazione per preparare la sfida contro la Juventus. Certamente i calendari non aiutano, penso anche alla stessa Juve e alle altre. È impossibile che i giocatori possano reggere questi ritmi, il turnover è necessario”.

“Credo che la mia lamentela sia condiviso da tanti colleghi. Però guardiamo a domani con ottimismo, chi giocherà dovrà dimostrare di essere in forma. Può influire il loro impiego, ma dovranno giocare e basta. Marin, per dire, è rientrato ieri sera alle 22.30 a Cagliari, con poco riposo. Chiederemo uno sforzo a tutti, visto che abbiamo uomini contati. Scopriremo solo giocando in che condizioni sono tornati”.

OMNISPORT | 20-11-2020 15:14