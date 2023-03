Di Giannantonio: "Problemi ad un avambraccio"

Il centauro del team Ducati Gresini: "Non è stato il fine settimane che speravo"

26-03-2023 18:26

Il centauro del team Ducati Gresini Fabio Di Giannantonio ha commentato amaro la sua difficile domenica in Portogallo, conclusa con un ritiro: “Non è stato decisamente il fine settimana che speravo. In gara oggi non siamo partiti male, poi però ho perso un aletta anteriore in un contatto con un altro pilota e qualche giro dopo l’avambraccio destro non rispondeva più come avrebbe dovuto”.

“Non riuscivo più a frenare e sono stato costretto a fermarmi. Ora proviamo a recuperare la forma fisica per Termas, e in fretta”, ha concluso il pilota romano.