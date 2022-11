Di Gregorio ha convinto il Monza

26-11-2022 13:28

Michele Di Gregorio verso il prolungamento del contratto con il Monza. Il portiere dei brianzoli ha convinto l’amministratore delegato Adriano Galliani in questa prima parte di stagione, e sarebbero già in corso colloqui per il rinnovo del suo ingaggio.

Di Gregorio, che ha un contratto in scadenza nel 2025, è approdato nel Monza nel 2020 ed è stato protagonista di due stagioni in cadetteria dei brianzoli prima della promozione in Serie A. Di Gregorio, 25 anni, scuola Inter, ha difeso in passato le porte di Renate, Novara e Pordenone.