Di Maria voleva lasciare la Juventus subito dopo il Mondiale

15-01-2023 13:28

Angel Di Maria avrebbe voluto lasciare la Juventus subito dopo il Mondiale vinto con l’Argentina in Qatar. Il Fideo voleva tornare in patria, al Rosario Central, ma poi si sarebbe ricreduto. Il retroscena è raccontato da La Stampa. Il giocatore avrebbe deciso di restare in bianconero fino alla fine della stagione per provare a portare a casa almeno un trofeo con il club. Una sorta di patto per Di Maria che, contro il Napoli, effettivamente è stato l’unico a salvarsi, segnando anche il gol del momentaneo 1-2. Dimostrando dunque di tenerci alla maglia.