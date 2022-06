Di Marzio: “La Juve ha scelto l’alternativa a De Ligt, arriva dalla Francia”

30-06-2022 08:25

La Juventus ha deciso di puntare a Presnel Kimpembe. Dopo l’affare Di Maria, i bianconeri guardano ancora una volta in casa del PSG e lo fanno per il centrale classe 1995 che ha collezionato 41 presenze nell’ultima stagione. Secondo il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il club bianconero ha messo gli occhi sul giocatore se dovesse partire Matthijs De Ligt.

Juve-Genoa: si lavora a un doppio affare

Juventus e Genoa continuano a lavorare alla trattativa per Cambiaso. L’esterno l’anno scorso in rossoblu sembra sempre più vicino a vestire il bianconero. Nel corso delle ultime settimane su di lui c’è stato forte l’interessamento dell’Inter ma il calciatore ha deciso per la Juventus dove potrebbe trovare spazio sin da questa stagione. Ma le due società si sono messe a lavoro per uno scambio, in cambio del terzino, secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, i bianconeri dovrebbero mandare in contropartita Radu Dragusin (oltre che un conguaglio di 5,5 milioni di euro.

Napoli: fatta per il rinnovo di Meret

Il Napoli ha deciso di continuare con Alex Meret. La società partenopea ha sciolto i dubbi che hanno albergato nelle ultime stagioni ed hanno puntato sul giovane portiere italiano che ha firmato il suo rinnovo di contratto con i partenopei con cui sarà legato fino al 2027. Insieme al contratto per il giocatore è arrivata anche la rassicurazione che sarà suo il posto da titolare.

La Lazio ingaggia Matteo Cancellieri

La Lazio prova ad accontentare il suo allenatore Maurizio Sarri che ha fatto capire di non essere troppo entusiasta del mercato. I biancocelesti hanno superato la concorrenza del Sassuolo per l’esterno d’attacco Matteo Cancellieri del Verona. Il giocatore dovrebbe andare alla Lazio per una cifra intorno ai 7 milioni di euro più 1,5 di bonus.

Non solo Lukaku: l’Inter accoglie Asllani

Nella giornata denominata Lukaku Day per il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro, l’Inter mette a segno anche un altro colpo ufficiale con l’arrivo del centrocampista Kristjan Asllani che ieri è arrivato in sede a Milano per mettere la firma che lo lega ufficialmente al club nerazzurro. Anche un’uscita per l’Inter che ha ceduto in prestito il centrocampista Stefano Sensi al neopromossa Monza.

Roma a lavoro: doppio colpo in vista

Anche la Roma di Josè Mourinho non resta a guardare. I giallorossi continuano a lavorare per Celik del Lille con una nuova offerta presentata al club francese di 7 milioni più il 15% sulla futura rivendita. E continua anche il pressing per Frattesi con la Roma che è arrivata a 20 milioni più una contropartita per il calciatore ma tra le due società sembra esserci ancora distanza.

Il Torino ci prova peri francese Laurientè

Anche il Torino prova a farsi trovare pronto per la prossima stagione con la società del presidente Urbano Cairo che prova a piazzare il primo colpo quello dell’attaccante francese, classe 1998, Armand Lauriente. I granata hanno presentato un’offerta al Lorient di 7 milioni di euro inclusi bonus con una percentuale sulla futura rivendita. Sempre in attacco sembra ormai ad u passo l’arrivo dell’attaccante brasiliano Luis Henrique di proprietà del Marsiglia.

