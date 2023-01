Diego Llorente: "Roma? Un grande passo per la mia carriera"

Prime parole giallorosse per il centrale difensivo spagnolo proveniente dal Leeds United

31-01-2023 23:12

Prime parole in maglia Roma per il rinforzo di difesa Diego Llorente. Il centrale spagnolo classe 1993, giunto dal Leeds United, ha affidato le proprie emozioni ai canali ufficiali del club capitolino.

“Quando si è presentata l’opportunità di venire alla Roma non ci ho pensato due volte. Essere qui rappresenta un grande passo in avanti per la mia carriera e voglio sfruttare questa occasione al massimo. Roma è bellissima, una città spettacolare, credo sia quasi impossibile trovare un posto migliore dove giocare a calcio. La Roma è in lotta su tutti i fronti per fare qualcosa di importante e io sono pronto a dare il mio contributo”.