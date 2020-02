Dietmar Hopp, chi è l'imprenditore insultato dai tifosi del Bayern

Si è fatto da solo. Ma non è l’unica ragione per cui Dietmar Hopp, il presidente dell’Hoffenheim, è nel mirino di numerose tifoserie della Bundesliga: prima dei sostenitori del Bayern, che hanno esposto un violentissimo striscione nei suoi riguardi, lo avevano platealmente attaccato quelli del Borussia Dortmund. Il quasi ottantenne imprenditore, che si è costruito un patrimonio con l’informatica, dà fastidio perché con i suoi soldi ha portato in alto la formazione biancoblù, secondo i suoi detrattori infischiandosene del fair-play economico della massima serie tedesca.

Nel 1972, insieme con altri ex dipendenti Ibm (Hans Werner Hector, Klaus Tschira, Claus Wellenreuther e Hasso Plattner) ha fondato la Sap, specializzata in software. Le cose sono andate benissimo e Hopp si è ritagliato lo spazio più importante in azienda: nel 2006 ha trasferito il 70% della sua ricchezza (circa 4 miliardi di euro) a una fondazione di beneficenza, la Dietmar-Hopp-Stiftung, creando una delle maggiori fondazioni in Europa: sostiene programmi sportivi, di medicina, educativi e sociali.

Hopp ha anche speso 100 milioni di euro per costruire per la sua squadra del cuore un nuovo stadio da 30.000 posti chiamato Rhein-Neckar-Arena. Possiede anche una casa a Naples, in Florida, ed è il proprietario del Domaine de Terre Blanche, un resort nel sud della Francia, che ha acquistato dall’attore Sean Connery, il mitico 007. Ma non è tutto: l’asteroide 210432 Dietmarhopp, scoperto dall’astronomo Felix Hormuth nel 2008, è stato nominato in suo onore.

Sabato i giocatori del Bayern hanno provato più volte a far ragionare i propri sostenitori, e sotto la curva sono andati il tecnico Hans-Dieter Flick, il ds Hasan Salihamidzic e il presidente Karl-Heinz Rummenigge. Negli ultimi 10 minuti del match, i giocatori delle due squadre si sono passati la palla facendo scorrere il tempo fino al triplice fischio.

