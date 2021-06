Dinamo Sassari, Sardara conferma: "Ci sono ancora per un altro anno"

Tempo di parlare di futuro in casa della Dinamo Sassari. Dopo l’esonero di Gianmarco Pozzecco, oggi, 9 giugno, ha parlato in conferenza stamapa il Presidente Stefano Sardara.

Il numero uno dei sardi ha parlato del futuro: “Sapete che è già da tempo che dico che il mio percorso alla Dinamo Sassari si sta concludendo. Ho promesso di riportare la società a quel livello di salute che aveva prima del Covid ed è questa la ragione per cui quello che verrà sarà l’ultimo anno da presidente e proprietario del club. Fra un anno ci sarà una nuova proprietà che spero mantenga lo stesso entusiasmo nostro degli ultimi dieci anni. Umanamente avrei lasciato già tre anni or sono. Per ora stiamo rinnovando i contratti con gli sponsor, così che non lasceremo a zero chi subentrerà“.

Per ora quindi almeno per un altro anno Sardara continuerà il suo percorso alla Dinamo.

OMNISPORT | 09-06-2021 11:45