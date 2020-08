Dionisi è il nuovo allenatore dell'Empoli

Alessio Dionisi è stato nominato dall’Empoli come nuovo allenatore: il tecnico ha firmato un contratto con la società azzurra fino al 30 giugno 2022.

Nato a Abbadia San Salvatore (Siena) l’1 aprile 1980, terminata la carriera di calciatore ha iniziato ad allenare nel 2014, sulla panchina dell’Olginatese per poi guidare Borgosesia e Fiorenzuola. Nell’estate 2018 è stato scelto dall’Imolese, in Serie C, conducendo gli emiliani al terzo posto in campionato e alla semifinale playoff.

Nella scorsa stagione era al Venezia, dove ha conquistato l’undicesimo posto nella serie cadetta.

