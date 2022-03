Dionisi: "Ingiusta l'espulsione di Raspadori"

12-03-2022 19:01

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato dopo il 2-2 con la Salernitana: “Abbiamo approcciato male, potevamo fare meglio nei primi minuti: merito della Salernitana, demerito nostro per l’intensità non messa. Qualità individuali ne abbiamo e l’abbiamo dimostrato nel primo tempo”.

Il rosso a Raspadori: “Quella è grandissima voglia di dimostrare e di aiutare la squadra, l’avversario non l’ha nemmeno toccato. Se Giacomo ha sbagliato, la valutazione non è stata giusta. Dobbiamo accettare perché domenica scorsa siamo stati fortunati negli episodi, oggi un po’ meno. Peccato non averla vinta perché a un certo punto avevamo tante possibilità per vincerla. Giacomo si rifarà con gli interessi perché è un giocatore straordinario e forte”, sono le parole riportate da Sassuolonews.

