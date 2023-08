MotoGP Austria: Bagnaia domina la Sprint Race. Quante cadute: Marini ko, Rossi si dispera

Un assolo di Francesco Bagnaia dalla pole position fino all’ultimo giro. Il pilota della Ducati ha dominato la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, 10° prova del Mondiale MotoGP 2023. Pecco che aveva già vinto lo scorso anno qui e che al mattino aveva conquistato la pole, è partito alla grande vincendo la resistenza, soprattutto nei primi giri, di Brad Binder con la Ktm.

Il tedesco poi ha mollato il colpo, accontentandosi del 2° posto. Sul podio anche l’altra Ducati, del team Pramac, di Jorge Martin che ha battuto nel finale Alex Marquez e l’altra Ktm di Jack Miller mentre le due Aprilia chiudono al 7° e 8° posto, rispettivamente con Aleix Espargaro e Vinales.

SR caratterizzata dalle cadute, una maxi carambola in partenza che ha eliminato subito dalla contesa Quartararo, Bezzecchi, Zarco e Oliveira e poi una caduta di Luca Marini quando era in lotta per il podio per la disperazione del fratello Valentino Rossi inquadrato prontamente dalle telecamere.

Maxi caduta in partenza: guarda il video

La Sprint Race del Gran Premio d’Austria è stata caratterizzata da una maxi caduta avvenuta proprio in partenza alla prima curva. Vinales scatta male dalla seconda piazza e finisce a centro gruppo, alla prima staccata, imbottigliati Martin e Quartararo si toccano, finiscono lunghi in frenata, da qui la carambola che coinvolge un po’ tutti: finiscono per terra Bezzecchi, Zarco, Oliveira e lo stesso Quartararo che sarà poi ritenuto il principale responsabile con tanto di long lap penalty da scontare domani in gara.

Gp Austria MotoGP: Marini cade, Rossi si dispera

Tanti i colpi di scena nel Gran Premio d’Austria di MotoGP. A metà gara, impegnato a giocarsi il podio con Jack Miller e Jorge Martin, dopo un attacco al limite nei confronti dell’australiano, Luca Marini è finito per terra mettendo così fine alla sua bella gara che lo poteva portare sul gradino più basso del podio. A disperarsi a bordo pista, tra gli altri, suo fratello Valentino Rossi presente in questo fine settimana austriaco del Motomondiale. Le immagini del Dottore con le mani tra i capelli sono diventate virali in rete.