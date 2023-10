F1, Gp Qatar Sprint Race diretta LIVE Losail

Cronaca in diretta

La Formula 1 torna in pista con la Gara Sprint del GP del Qatar, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2023. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (400 pt.) Sergio Perez (2239 pt.) Lewis Hamilton (190 pt.) Fernando Alonso (174 pt.) Carlos Sainz Jr (150 pt.)

La Gara Sprint del Gran Premio del Qatar si corre sul circuito di Losail. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 19.30. Oscar Piastri pole a sorpresa nelle Qualifiche Shootout per la Sprint Race del Gran Premio del Qatar con doppietta della McLaren che ha messo anche Lando Norris in prima fila col 2° tempo. Verstappen grande favorito e poleman ieri per la gara di domani è stato “costretto” a un giro in sicurezza nel finale del Q3 dopo che ben due tempi gli erano stati cancellati per track limits. Gli basteranno comunque tre punti per laurearsi per la terza volta campione del mondo, cosa facilissima visto che Sergio Perez partirà solo 9°.

La Ferrari sulla falsariga di ieri, un po’ meglio con entrambi i piloti in Q3 ma distanti dai migliori. Alla fine con Russell 4°, Sainz e Leclerc si sono presi la terza fila usufruendo della cancellazione del 5° tempo di Alonso, eliminato in Q2, Lewis Hamilton che partirà 12°. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: