MotoGP Misano: Martin domina la Sprint Race davanti a Bezzecchi e Bagnaia stoici. Tre Ducati sul podio

Una cavalcata vincente cominciata al mattino e finita quasi al calar del sole. Così il sabato di Jorge Martin che ha dominato la Sprint Race del Gp di Misano di MotoGP. Lo spagnolo partito dalla pole con la Ducati Pramac si porta a casa la gara Sprint del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini senza duellare se non con il cronometro. Tripletta Ducati nella SR. Sul podio uno stoico Marco Bezzecchi su Ducati del Mooney VR46 Team e all’altrettanto storico e pure lui dolorante Francesco Bagnaia che si è difeso nel Mondiale piloti e in pista dagli attacchi di uno scatenato Dani Pedrosa e Brad Binder su Ktm.

Allo start Martin parte bene dalla pole e gira davanti a tutti alla prima curva. Bagnaia scatta forte pure e brucia Bezzecchi alla prima curva sull’esterno. Bez restituisce il favore un paio di giri dopo approfittando di un piccolo lungo di Pecco. Intanto Martin a colpi di giri veloci se ne va resistendo a un pavido tentativo di Bezzecchi di tornare sotto. Pedrosa riscrive la sua data di nascita e si mette al 4° posto mentre alle sue spalle se le danno di santa ragione Binder e Vinales.

Absolutely peerless until the checkered flag! 🏁@88jorgemartin wins the #TissotSprint 🔥#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/hF6hLPdrxC

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 9, 2023