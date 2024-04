ATP 250 Marrakech, finale Berrettini-Carballes Baena diretta live: Matteo a caccia del titolo

Tre teste di serie eliminate per arrivare in finale. Matteo comincia subito alla grande superando in scioltezza il kazako Shevchenko battuto in due set (6-2, 6-1), poi è la volta dello spagnolo Munar che mette in difficoltà Matteo costretto al terzo set (6-4, 4-6, 6-3). Nei quarti il derby italiano con Lorenzo Sonego battuto in due set (6-3, 7-6) e infine la semifinale vinta contro Navone con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-2.