Tennis, Berrettini ko in finale a Phoenix da Borges: Melissa Satta posta un cervo. Indian Wells: vince Alcaraz

Niente da fare per il campione romano, sconfitto nel Challenger dell'Arizona dal campione in carica. Carlitos, intanto, piega Medvedev nella finale del Tennis Paradise.

18-03-2024 00:20

Niente da fare per Matteo Berrettini al Challenger 175 di Phoenix. L’avventura del finalista di Wimbledon 2021 si chiude in finale, con la sconfitta rimediata per mano di Nuno Borges, campione in carica sul cemento della metropoli dell’Arizona. Peccato, perché il trionfo del romano sarebbe stato il “lieto fine” a una piccola, grande favola di periferia, con un ex top ten in campo in un torneo di bassissimo livello per ritrovare forma, morale e vittorie. Missione riuscita all’80%.

Phoenix, Berrettini s’arrende a Borges in finale

Dura e combattuta la sfida col portoghese, giunta dopo due partite e mezza nelle 36 ore precedenti. Una vera e propria maratona per Berrettini, che prima di Phoenix era rimasto inattivo per oltre sei mesi. L’italiano piazza il break nel primo set, ma Borges si riporta subito in parità. E il set si risolve 7-5 per il lusitano, complici gli errori di Matteo. Incertissimo pure il secondo set, in cui Berrettini dà vita all’ennesima rimonta del suo tormentato torneo, strappando il servizio a Borges sul 3-5. Poi però Matteo non sfrutta due palle break all’undicesimo gioco e, al tie-break, s’arrende 4-7 dopo essere partito a razzo sul 3-0.

Berrettini, la foto curiosa postata da Melissa Satta

Intanto fa discutere un’immagine postata sui social dall’ex fidanzata di Berrettini, Melissa Satta. La showgirl, con cui il campione romano ha dato vita a un’intensa e chiacchierata love story, ha pubblicato, tra le altre, l’immagine di un cervo in una story su Instagram. Particolare la didascalia: “Nuovi amici”. Non sono pochi i followers che ci hanno visto un riferimento all’ultimo gossip che ha coinvolto Matteo, paparazzato alcuni giorni con Federica Lelli, ex fiamma del cantante Ultimo.

Indian Wells: Alcaraz domina Medvedev in finale

Mentre a Phoenix va in scena la tiratissima sfida tra Berrettini e Borges, 400 chilometri più a ovest Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev mettono in palio il titolo del Tennis Paradise, il prestigioso ATP 1000 di Indian Wells. E la finale, in realtà, è un monologo dello spagnolo, che dopo aver piegato Sinner in rimonta, impiega appena due set per avere ragione dello Zar. Combattuto il primo, risolto sul punteggio di 7-5 al tie-break. In scioltezza il secondo, dominato fino al 6-1 finale.

Indian Wells: tra le donne successo di Swiatek

La vittoria a Indian Wells consolida il secondo posto nel ranking mondiale per Alcaraz, che potrà approfittare anche dell’assenza di Djokovic a Miami. In campo femminile, invece, la dominatrice assoluta è Iga Swiatek. Ancor più dopo il trionfo sul cemento californiano. Praticamente mai in discussione il successo della polacca nella finale a spese della greca Maria Sakkari. Testimoniata dal punteggio: 6-4 6-0.