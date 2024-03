Rottura Berrettini Satta, Panatta difende Melissa: "Il sesso fa bene, accuse ridicole"

L'ex tennista si schiera con la showgirl finita sotto accusa dopo la rottura della relazione con Matteo Berrettini e la difende a spada tratta

01-03-2024 18:21

Continua a far discutere a scatenare reazioni la fine del rapporto tra Matteo Berrettini e Melissa Satta. Sull’argomento è intervenuto anche il grande ex tennista Adriano Panatta, che ha spezzato una lancia a favore della ex coppia e della presentatrice, accusata da più parti di aver giocato un ruolo nelle difficoltà incontrate dal “Martello” nell’ultimo anno.

Berrettini, Panatta difende Melissa

“Accuse ridicole, il sesso fa bene”, così Adriano Panatta si inserisce nell’acceso dibattito scaturito dopo la rottura tra Matteo Berrettini e Melissa Satta, accusata duramente dalla stampa (anche e soprattutto estera) di essere la causa principale dei problemi che hanno caratterizzato l’ultima stagione del tennista romano classe 1996.

Melissa Satta furiosa con la stampa

Nelle scorse ore, la Satta aveva affidato ai social un durissimo sfogo con cui si diceva pronta ad andare fino in fondo per porre fine alla “violenza” a cui l’hanno sottoposta gli articoli apparsi sulla carta stampata e i portali web. Una battaglia che ha portato anche Panatta a dire la sua.

Panatta: “Accuse ridicole”

Intervistato da RaiNews24 sulla questione, l’ex campione della racchetta ha difeso a spada tratta l’ex Velina, dichiarando: “Le accuse a Melissa Satta per questa storia di Berrettini sono ridicole. Io che ho esperienza, avendo fatto lo sportivo professionista, vi assicuro che il sesso non fa male proprio per niente. Se uno fa sesso serenamente con la propria compagna, la propria moglie o la propria fidanzata non fa assolutamente male”.

Panatta: “Il sesso fa anche bene”

Poi, Panatta conclude: “Logicamente se si mette a fare giochi erotici per tre o quattro ore e non dorme, non è che gli fa male… ma è un cretino perché, logicamente, dopo ha una prestazione da sostenere. Però, detto questo, il sesso, come dire, ‘matrimoniale’ certe volte fa anche bene“.