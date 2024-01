Non ha suscitato altro che clamore, e una certa ansia, l’insieme delle affermazioni di Victor Osimhen alla CBS. Ieri le parole poco rassicuranti nei riguardi del Napoli hanno destato la giusta attenzione da parte di club e tifosi: “Ho già deciso quale sarà il prossimo passo da fare a fine stagione. Ho già deciso e ho il mio piano, so cosa voglio fare”. Nel nuovo rinnovo è stata inserita una clausola da 120 milioni di euro, che sarebbe poi la garanzia di De Laurentiis. Intanto prosegue la trattativa con Zielinski: la panchina in Supercoppa contro l’Inter è un segnale chiarissimo di quello che sarà il futuro del polacco, pronto a partire a costo zero fra 5 mesi (Inter in pole per l’estate), ma una cosa è certa: Piotr e il Napoli ormai sono separati in casa.