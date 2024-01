Ci sarebbe una destinazione ormai quasi consueta, per gli ex della Serie A. Leonardo Bonucci, infatti, sarebbe nella lista degli obiettivi del Fenerbahce, stando a calciomercato.com, secondo cui Dzeko che condivide col difensore lo stesso agente, starebbe provando a convincere l’ex Juve a trasferirsi in Turchia ritenuta chiusa l’esperienza allo Union Berlino. Questa opzione non sarebbe la prima scelta, per l’ex Juve vicino a inizio mercato alla Roma, il quale vorrebbe tornare in Italia per riavvicinarsi alla sua famiglia che vive a Torino e per conquistarsi la fiducia e la chiamata del ct azzurro, Luciano Spalletti. L’Europeo non è così lontano e l’ambizione di Bonucci sarebbe disputarlo con la maglia azzurra da titolare.