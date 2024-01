Brasile, Dorival Junior nuovo CT dopo no Ancelotti: chi è e come giocherà

Alla scoperta del nuovo Commissario Tecnico della nazionale verdeoro che prenderà il posto di Diniz: dal San Paolo all’occasione della vita

Il Brasile ha scelto Dorival Junior. Dopo il mancato accordo con Carlo Ancelotti, che ha recentemente rinnovato con il Real Madrid di Florentino Perez, la Federazione verdeoro ha deciso di puntare sull’esperto allenatore del San Paolo. Un tecnico tutto da scoprire, con una lunga carriera alle spalle, sempre in terra sudamericana. Alla soglia dei 62 anni, la grande occasione alla guida della Seleçao: sostituirà nei prossimi giorni il “traghettatore” Fernando Diniz, con una Copa America all’orizzonte.

Dorival Junior nuovo CT: sostituirà Diniz dopo no di Ancelotti

Dopo il no di Carlo Ancelotti, la Federazione brasiliana ha deciso di puntare su Dorival Junior, reduce da un anno più che positivo al timone del San Paolo, a cui ha regalato anche un trofeo nel corso del 2023. A confermare l’addio del 61enne, é stata proprio la società del

Tricolor attraverso un comunicato ufficiale. Dorival ha rassegnato le sue dimissioni per rispondere alla chiamata della selezione verdeoro. Il club, chiaramente, non si é opposto e ha augurato le migliori fortune a uno dei veterani del calcio brasiliano.

Sui canali social ufficiali del San Paolo, tutta l’emozione di Dorival Junior, giunto al momento più importante della sua carriera: “È la realizzazione di un sogno personale, che è stato possibile solo perché ho ricevuto un riconoscimento per il lavoro svolto a San Paolo. Per questo devo ringraziarvi per aver partecipato a questo importante periodo di ricostruzione, guidato con competenza dalla Presidenza e dal Consiglio di amministrazione. Con gli investimenti in infrastrutture e progettualità degli ultimi anni, il club è pronto ad accogliere i professionisti più qualificati del mercato. Voglio anche ringraziare i tifosi per tutto il loro amore e supporto”.

Chi é Dorival Junior, nuovo CT del Brasile

Nato ad Araraquara il 25 aprile 1962, Dorival Silvestre Junior é stato scelto dalla Federazione brasiliana per gestire con equilibrio e pragmatismo uno spogliatoio ricco di talento. Si tratta di un allenatore non più giovanissimo, ma dalle idee in linea con il calcio moderno, sviluppate in questi 20 anni di carriera. Dorival, infatti, ha iniziato ad allenare nel 2002, partendo dal Ferroviária, fino ad arrivare su panchine importanti come quelle di Santos, International di Porto Alegre, Flamengo e Fluminense.

Al San Paolo ha ritrovato la sua dimensione, nell’aprile 2023, sposando per la seconda volta nel giro di pochi anni il progetto tecnico della storica compagine brasiliana, già allenata tra il 2017 e il 2018. In questa nuova parentesi, un totale di 54 partite con una media punti pari a 1,59. Un contratto fino al 2024, che non sarà rispettato dopo la prestigiosa chiamata della Seleçao, a cui é stato impossibile dire di no.

Non c’é tempo per operare una rivoluzione, considerando l’età dei protagonisti e le competizioni ufficiali che presto coinvolgeranno la Seleçao. Dalla prossima Copa America al cammino nelle qualificazioni Mondiali, con classifica e risultati che non possono soddisfare una nazionale cinque volte campione del mondo. Sembra mancare qualcosa, ma toccherà a Dorival trovare la ricetta giusta per valorizzare le risorse del Brasile del presente.

Come giocherà il Brasile di Dorival Junior

In attesa della conferenza stampa di presentazione, che potrebbe fornire importanti indicazioni tattiche in ottica futura, è già tempo di disegnare un probabile undici titolare del nuovo Brasile di Dorival Junior. Il neo Commissario Tecnico verdeoro, nelle ultime due stagioni, ha spesso utilizzato un 4-2-3-1 a trazione anteriore, raccogliendo buoni risultati. Analizzando le caratteristiche dei talenti a disposizione della Seleçao, potrebbe essere il modulo ideale per esaltare le qualità offensive di attaccanti come Vinicius Jr e Rodrygo, senza dimenticare calciatori del calibro di Gabriel Jesus, Martinelli e Richarlison. Del resto, lo stesso Diniz ha optato in questi mesi proprio per tale sistema di gioco.

Dorival dovrà fare a meno di un fuoriclasse come Neymar anche in Copa America e, forse, per tutta la sua esperienza al timone del Brasile. Il fantasista ex PSG e Barcellona, infatti, ha bisogno di tempo per superare il grave infortunio al ginocchio, ma i primi segnali non sembrano essere positivi, tralasciando i continui problemi extra-campo con l’ex compagna. Il sogno del gioiello cresciuto nel Santos é salutare la nazionale con il Mondiale del 2026 negli States.

Per quanto concerne i pali, consueto ballottaggio Alisson-Ederson, con l’estremo difensore del Liverpool che dovrebbe essere confermato, anche per non intaccare determinati equilibri nello spogliatoio. In difesa, lo juventino Danilo é uno dei leader di questa Seleçao e dovrebbe agire nel ruolo di terzino destro, con Marquinhos (PSG) e Gabriel (Arsenal) a comporre la coppia centrale. Occhio, però, al graduale inserimento di Gleison Bremer, che sta facendo benissimo alla corte di Max Allegri. A sinistra, chance per Carlos Augusto dell’Inter, con Renan Lodi che non sta impressionando con la maglia del Marsiglia di Rino Gattuso.

A centrocampo, gerarchie piuttosto delineate, con Bruno Guimaraes del Newcastle a dettare i tempi di gioco e André a dare equilibrio in mezzo al campo. In attacco, a supporto di uno tra Gabriel Jesus e Richarlison, dovrebbe agire il trio Raphinha-Rodrygo-Vinicius Jr, con Martinelli appena dietro.

Ecco il probabile undici del Brasile di Dorival Junior:

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel M., Carlos Augusto; Bruno Giumaraes, André; Raphinha, Rodrygo, Vinicius Jr; Gabriel Jesus.